В Крыму стартовала вакцинация от COVID-19
Вакцинация против коронавируса началась в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, первыми вакцину получат медики, работающие с ковид-пациентами. Вакцинирование будет зависеть от объема полученной вакцины, написал Аксенов во «ВКонтакте».
На данный момент в республику поступило 500 вакцин, в ближайшее время потупит еще 1 тысяча доз.
Постепенно список категорий граждан, которые смогут привиться от COVID-19, будет расширяться.
Аксенов отметил, что во вторник препарат получат 30-50 человек.
С начала эпидемии в Крыму зафиксировано 19,3 тысячи заразившихся коронавирусом, скончались 377 человек.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что более половины россиян прошли вакцинацию от гриппа, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru