В Крыму стартовала вакцинация от COVID-19

Вакцинация против коронавируса началась в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, первыми вакцину получат медики, работающие с ковид-пациентами. Вакцинирование будет зависеть от объема полученной вакцины, написал Аксенов во «ВКонтакте».

На данный момент в республику поступило 500 вакцин, в ближайшее время потупит еще 1 тысяча доз.