В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь

Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что использовать пиротехнику жители смогут с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно. Соответствующие изменения внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории республики Крым».

Аксёнов призвал крымчан отказаться от использования пиротехники

При этом Аксенов призвал соблюдать «моральные рамки» при праздновании Нового года на фоне проведения специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СалютНовый ГодКрым
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