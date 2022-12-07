В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь

Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что использовать пиротехнику жители смогут с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно. Соответствующие изменения внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории республики Крым».