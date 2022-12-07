В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь
Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что использовать пиротехнику жители смогут с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно. Соответствующие изменения внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории республики Крым».
При этом Аксенов призвал соблюдать «моральные рамки» при праздновании Нового года на фоне проведения специальной военной операции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- Китай ослабил антиковидные меры на фоне протестов
- В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь
- СМИ: В Мелитополе совершено покушение на замглавы администрации города
- В ДНР 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса
- Пушилин заявил об отправке большого числа военных ВСУ в направлении Сватова и Кременной
- СМИ предупредили о возможных трудностях с экспортом российской пшеницы на мировой рынок
- Глава Минобороны Италии: Рим пока не будет поставлять оружие Украине
- Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России
- В ЛНР заявили о стягивании дополнительных сил ВСУ в район Артемовска
- Блинкен заявил, что США не помогали Украине наносить удары по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru