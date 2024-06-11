В Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей

«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов», — рассказал политик.

Константинов подчеркнул, что продолжается работа по оценке национализированных активов для последующей продажи на торгах. Глава крымского парламента отметил высокий спрос у потенциальных инвесторов и новых собственников на такое имущество. По словам Константинова, это «хорошие, рентабельные» активы. В регионе проводится инвентаризация всех национализированных объектов.

«Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — добавил глава парламента.

Ранее в Крыму сообщили о планах национализировать активы еще 110 украинских олигархов, некоторых депутатов, артистов и других лиц, пишет Ura.ru.

