В Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей
Более 2,1 млрд рублей поступило в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов», — рассказал политик.
Константинов подчеркнул, что продолжается работа по оценке национализированных активов для последующей продажи на торгах. Глава крымского парламента отметил высокий спрос у потенциальных инвесторов и новых собственников на такое имущество. По словам Константинова, это «хорошие, рентабельные» активы. В регионе проводится инвентаризация всех национализированных объектов.
«Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы», — добавил глава парламента.
Ранее в Крыму сообщили о планах национализировать активы еще 110 украинских олигархов, некоторых депутатов, артистов и других лиц, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru