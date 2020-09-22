Крым наш, не сомневайтесь. За сомнения - штраф

Пакет законопроектов о запрете отчуждения территории РФ приняла Госдума в первом чтении.

«Если призыв к отчуждению территорий прозвучал впервые, то ответственность будет административной - существенный штраф. Если правонарушение повторится, то ответственность станет уже уголовной - до четырех лет лишения свободы. Если за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы», - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Более детально порядок привлечения к ответственности за призывы к отчуждению и действия в этом направлении разъяснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Во-первых и в главных, он указал на примененную в этих законах так называемую административную преюдицию. Это значит, что «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ», если правонарушение совершено впервые, будут наказываться в административном порядке. И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность», пояснил Крашенинников. Он является автором законопроекта наряду с главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

Наказание за призывы к отчуждению российской территории предусмотрено действительно существенное, даже если речь идет об административной ответственности. Совершенное впервые деяние такого рода повлечет за собой штрафы для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Еще выше штрафы будут, если эти самые призывы совершены с использованием СМИ, интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан - от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Повторное нарушение трактуется уже в рамках Уголовного кодекса с возможным лишением свободы на срок до четырех лет.

Уголовное наказание за отчуждение части территории России или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами, предусматривает лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

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