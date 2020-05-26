В Крыму пенсионеру начисляли долги за проданную квартиру

Как передает агентство, мужчина купил квартиру в 2008 году, однако в том же году здание, где находилась квартира, было признано нежилым. Через год мужчина продал помещение. Однако на протяжении следующих 5 лет коммунальные службы начисляли пенсионеру плату за отопление. Счета достигли 93 тыс рублей, часть средств в размере 49 тыс рублей были удержаны из пенсии пострадавшего.

Прокуратура смогла отстоять права заявителя и вернуть на его счет деньги. Общий долг и пеня были списаны.

