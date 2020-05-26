В Крыму пенсионеру начисляли долги за проданную квартиру
В Симферополе пенсионер пять лет получал счета на оплату коммунальных услуг за проданную квартиру; незаконные требования были отменены в этом году. Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по республике Крым.
Как передает агентство, мужчина купил квартиру в 2008 году, однако в том же году здание, где находилась квартира, было признано нежилым. Через год мужчина продал помещение. Однако на протяжении следующих 5 лет коммунальные службы начисляли пенсионеру плату за отопление. Счета достигли 93 тыс рублей, часть средств в размере 49 тыс рублей были удержаны из пенсии пострадавшего.
Прокуратура смогла отстоять права заявителя и вернуть на его счет деньги. Общий долг и пеня были списаны.
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