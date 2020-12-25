В Крыму ответили Украине на угрозу сорвать строительство опреснительных установок
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал угрозы сорвать строительство опреснительных установок на полуострове.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах помешать проекту по опреснению, сообщает РИА ФАН.
Молохов назвал подобное заявление «очередным самодурством» главы МИД, передает РИА Новости.
«Замучается Кулеба "пыль глотать", совершая подобные демарши», — ответил Молохов, добавив, что Кулеба напоминает ему персонажа комедий.
Ранее декабря глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что строительство опреснительной установки в Крыму стартует в январе 2021 года, передает RT. На строительство потребуется более года.
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