В Крыму опровергли сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания оперштаба по ликвидации чрезвычайной ситуации опроверг информацию о сбросе воды из водохранилища, якобы ставшему причиной паводка в Бахчисарайском районе полуострова.

«Залп» по Крыму и Сочи. Черноморскому побережью предсказали новые катаклизмы

«Никакого сброса из водохранилища не было. Информация о штормовом предупреждении была, поэтому точно никто воду из водохранилища не сбрасывал», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Глава республики отметил, что «создал проблему» объем воды, выпавший на плато горы Ай-Петри, при это власти «все понимали, предсказывали».

Накануне на юго-западе Крыма прошли сильные ливни, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. В Бахчисарайском районе вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка, более 100 домовладений оказались в зоне подтопления.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:ДождиКрымСергей Аксенов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры