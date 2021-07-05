В Крыму опровергли сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе полуострова

«Никакого сброса из водохранилища не было. Информация о штормовом предупреждении была, поэтому точно никто воду из водохранилища не сбрасывал», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Глава республики отметил, что «создал проблему» объем воды, выпавший на плато горы Ай-Петри, при это власти «все понимали, предсказывали».

Накануне на юго-западе Крыма прошли сильные ливни, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. В Бахчисарайском районе вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка, более 100 домовладений оказались в зоне подтопления.

