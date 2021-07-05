В Крыму опровергли сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе полуострова
Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания оперштаба по ликвидации чрезвычайной ситуации опроверг информацию о сбросе воды из водохранилища, якобы ставшему причиной паводка в Бахчисарайском районе полуострова.
«Никакого сброса из водохранилища не было. Информация о штормовом предупреждении была, поэтому точно никто воду из водохранилища не сбрасывал», — цитирует Аксенова РИА Новости.
Глава республики отметил, что «создал проблему» объем воды, выпавший на плато горы Ай-Петри, при это власти «все понимали, предсказывали».
Накануне на юго-западе Крыма прошли сильные ливни, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. В Бахчисарайском районе вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка, более 100 домовладений оказались в зоне подтопления.
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