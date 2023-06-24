В Крыму опровергли данные о взрывах
Власти Крыма опровергли данные из соцсетей о взрывах якобы происходящих на полуострове. На территории спокойная обстановка, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Вскрываются все украинские сети в телеграме и социальных сетях. Разгоняют вбросы про, цитата: взрывы в Крыму. На полуострове все спокойно», – написал он.
Крючков заявил, что правоохранителям уже известны администраторы ресурсов, которые распространяют ложные данные о взрывах в Крыму.
«Ждем реакции правоохранителей», – отметил чиновник.
Ранее глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства предупредил, что ВСУ планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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