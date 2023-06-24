В Крыму опровергли данные о взрывах

«Вскрываются все украинские сети в телеграме и социальных сетях. Разгоняют вбросы про, цитата: взрывы в Крыму. На полуострове все спокойно», – написал он.

Крючков заявил, что правоохранителям уже известны администраторы ресурсов, которые распространяют ложные данные о взрывах в Крыму.

«Ждем реакции правоохранителей», – отметил чиновник.

Ранее глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства предупредил, что ВСУ планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».