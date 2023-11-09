В Крыму частные клиники отказались от проведения абортов
Частные клиники Крыма уведомили Минздрав республики о решении добровольно отказаться от оказания услуг по прерыванию беременности. Об этом заявил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский, передает пресс-служба ведомства.
«Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу», — подчеркнул Скорупский.
Искусственное прерывание беременности в регионе будет возможно только в государственных медорганизациях, где женщина сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно беременности. Министр указал, что в женских консультациях республики проводят доабортное медико-психологическое консультирование пациенток.
«Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства», — указал Скорупский.
За девять месяцев текущего года такое консультирование прошли 1037 беременных крымчанок, 219 из них (21,1%) решили сохранить беременность.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил о необходимости перевода процедуры абортов в государственные клиники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru