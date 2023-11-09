В Крыму частные клиники отказались от проведения абортов

«Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу», — подчеркнул Скорупский.

Искусственное прерывание беременности в регионе будет возможно только в государственных медорганизациях, где женщина сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно беременности. Министр указал, что в женских консультациях республики проводят доабортное медико-психологическое консультирование пациенток.

«Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства», — указал Скорупский.

За девять месяцев текущего года такое консультирование прошли 1037 беременных крымчанок, 219 из них (21,1%) решили сохранить беременность.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил о необходимости перевода процедуры абортов в государственные клиники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

