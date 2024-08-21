В Красноярском крае после проверки закрыли пансионат для пожилых людей

Как отметили в ведомстве, местный предприниматель открыл в нежилом здании пансионат «Изумрудный» для пожилых людей, в нем проживали 42 человека. При этом помещения в учреждении не отвечали требованиям, пенсионеры находились в «неподходящих для здоровой жизни условиях».

«Из-за ненадлежащего ухода состояние одного из проживающих пенсионеров резко ухудшилось, и его экстренно госпитализировали... У мужчины обнаружили сердечную недостаточность. Без экстренной помощи остался и 86-летний постоялец. На момент проверки он лежал с открытыми кровоточащими ранами на голенях», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство также заявило об антисанитарии в пансионате: некачественной уборке, сломанной вентиляции, отсутствии горячей воды и системы пожарной безопасности. Кроме того, выяснилось, что у персонала не было медицинского образования, и сотрудников не хватало на всех постояльцев.

Суд приостановил работу учреждения, правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

