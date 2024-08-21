В Красноярском крае после проверки закрыли пансионат для пожилых людей
Пансионат для пожилых людей в Березовском районе Красноярского края, постояльцы которого жили без горячей воды и медицинского ухода, закрыли по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Как отметили в ведомстве, местный предприниматель открыл в нежилом здании пансионат «Изумрудный» для пожилых людей, в нем проживали 42 человека. При этом помещения в учреждении не отвечали требованиям, пенсионеры находились в «неподходящих для здоровой жизни условиях».
«Из-за ненадлежащего ухода состояние одного из проживающих пенсионеров резко ухудшилось, и его экстренно госпитализировали... У мужчины обнаружили сердечную недостаточность. Без экстренной помощи остался и 86-летний постоялец. На момент проверки он лежал с открытыми кровоточащими ранами на голенях», — сообщили в прокуратуре.
Ведомство также заявило об антисанитарии в пансионате: некачественной уборке, сломанной вентиляции, отсутствии горячей воды и системы пожарной безопасности. Кроме того, выяснилось, что у персонала не было медицинского образования, и сотрудников не хватало на всех постояльцев.
Суд приостановил работу учреждения, правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волочкова объяснила свой спонтанный выход на Неделе моды в Екатеринбурге
- В Таиланде выявили первый случай оспы обезьян разновидности 1b
- В Красноярском крае после проверки закрыли пансионат для пожилых людей
- «Ефремов болен»: Иван Охлобыстин высказался о возможном УДО для актера
- В Челябинской и Свердловской областях построят АЭС
- В Иране 28 человек погибли в ДТП с автобусом с пакистанскими паломниками
- Медведев: Переговоров с Киевом после атаки на Курскую область не будет
- ВТБ предупредил о схеме мошенников с арендой банковских карт
- Генпрокурор Краснов заявил, что в России нет деприватизации
- В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru