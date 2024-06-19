В Красноярском крае закрыли пансионат после смерти 11 пенсионеров

Пансионат «Калина Красная» в поселке Емельяново Красноярского края закрыли из-за нарушений на фоне смерти 11 постояльцев в 2023 году. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как отметили в надзорном ведомстве, на территории дома престарелых содержатся более 30 человек.

«Однако в прошлом году в пансионате скончалось 11 пенсионеров… Во время проверки выяснилось, что в заведении, рассчитанном на 56 койко-мест, нет системы пожарной безопасности с автоматической установкой пожаротушения, а расположение... не соответствует минимальным отступам от надворных построек», — подчеркнули в прокуратуре.

Также ведомство указало на отсутствие подъезда для пожарных машин и эвакуационных выходов. Кроме того, у пансионата нет лицензии на медицинскую деятельность. Владельца учреждения оштрафовали на 40 тысяч рублей, эксплуатацию пансионата приостановили.

Ранее частный дом престарелых загорелся в Ленинградской области, пострадали 14 человек, было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПрокуратураПенсионерыКрасноярский Край

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