В Красноярском крае поручили привить 80% работников ряда отраслей
Ряд организаций Красноярского края обязали вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников. Об этом заявил главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.
«Подписаны изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021, согласно которым к 15.12.2021 охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80,0% от общей численности», — написал Горяев в своем Telegram-канале.
Документ вступает в силу с 15 октября.
Власти Красноярского края в июле определили категории населения, подлежащие обязательной вакцинации от COVID-19, напоминает RT. Прививка стала обязательной для тех, кто по роду профессиональной деятельности сталкивается с большим количеством людей, для работающих вахтовым методом, постоянно проживающих в социальных учреждениях, госслужащих и работников органов власти. Вакцинацию должны были пройти 60% сотрудников таких организаций.
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