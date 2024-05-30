В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света из-за ветра
Более девяти тысяч человек в 22 населенных пунктах Красноярского края остались без электроснабжения на фоне сильного ветра. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Ранее краевое МЧС предупредило, что в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы и град с усилением ветра до 15-20 м/с, местами — 25 м/с и более.
Из-за непогоды произошло отключение электричества в Абанском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Шушенском районах.
«Временное ограничение энергоснабжения затронуло свыше 9 тысяч человек. Пострадавших нет... Сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы», — подчеркнули в прокуратуре.
Ведомство проконтролирует вопрос о перерасчете платежей за ограничение, а также оценит соблюдение сроков устранения аварии и содержание энергообъектов.
Ранее во Владивостоке часть жилых домов и социально-значимых объектов оказались обесточены из-за аварии на электросетях, без света остались более десяти улиц, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru