В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света из-за ветра

Ранее краевое МЧС предупредило, что в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы и град с усилением ветра до 15-20 м/с, местами — 25 м/с и более.

Из-за непогоды произошло отключение электричества в Абанском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Шушенском районах.

«Временное ограничение энергоснабжения затронуло свыше 9 тысяч человек. Пострадавших нет... Сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы», — подчеркнули в прокуратуре.

Ведомство проконтролирует вопрос о перерасчете платежей за ограничение, а также оценит соблюдение сроков устранения аварии и содержание энергообъектов.

Ранее во Владивостоке часть жилых домов и социально-значимых объектов оказались обесточены из-за аварии на электросетях, без света остались более десяти улиц, напоминает Ura.ru.

