В Евпатории десять подстанций обесточены из-за аварии на электросетях

Авария произошла на электросетях в Евпатории, десять подстанций обесточены. Об этом заявили в администрации города.

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«В связи с аварией на электросетях обесточены 10 трансформаторных подстанций города», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале муниципального образования.

На месте работают специалисты компании «Крымэнерго».

Ранее Севастополь частично остался без электричества из-за падения обломков беспилотников, сбитых над городом, на подстанцию, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектричествоКрымЕвпатория

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