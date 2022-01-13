В Красноярске «заминировали» ТЦ и школы

Как выяснилось после проверок, информация о минировании оказалась ложной. Правоохранители устанавливают источники сообщений.

Антитеррористическая комиссия Красноярского края призвала жителей региона ответственно относиться к законным требованиям властей и правоохранительных органов, сохранять спокойствие и проявлять бдительность.

Кроме того, в четверг массовая эвакуация из-за «минирования» прошла в нескольких школах Красноярска. По данным портала NGS24.ru, подобные сообщения поступили в школы № 3, 10, 63, 141, 144, 149, 150, 152, 156, интернат № 1, лицей № 7, гимназию «Универс». Официальных комментариев правоохранительных органов пока не последовало.

Ранее стало известно, что школы Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщений о минировании. Подобная информация поступала с понедельника, 10 января, взрывных устройств не обнаружили ни в одном учебном заведении, пишет «Свободная пресса». В ГУ МВД по Свердловской области полагают, что сообщения о «минировании» поступали из-за рубежа, отмечает Ura.ru.

