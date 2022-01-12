Из-за сообщений о минировании были эвакуированы более 90 школ Екатеринбурга
В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании были эвакуированы 93 школы. Об этом рассказали в департаменте образования городской администрации.
Это больше половины школьных зданий в городе. Инцидент произошел утром 12 января.
По данным источника, ученики большинства образовательных заведений, в которые поступили сообщения о якобы заложенных бомбах, уже отправлены по домам.
Информация о ложном минировании начала поступать в екатеринбургские школы с 10 января. После проверки правоохранители не нашли в зданиях никаких опасных веществ.
Ранее стало известно, что в 13 судов Москвы поступили письма с угрозами минирования.
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