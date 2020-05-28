В Краснодарском крае подтвердили открытие санаториев с 1 июня
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил появившуюся ранее информацию об открытии санаториев края с 1 июня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт Кондратьева в Telegram.
Для возобновления работы организации необходимо иметь медицинскую лицензию. Как сообщает губернатор, работать могут не только приморские, но и остальные районы. Для заселения необходимо будет иметь справку об отсутствии COVID-19. Всего планируется открытие около 200 санаторно-курортных комплексов.
Оперативный штаб по региону передает, что за сутки было выявлено 76 случаев заражения COVID-19, что составляет положительную динамику в сравнении с прошлыми неделями. В эфире "МИР 24" министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева также рассказала о том, как курортный сезон будет организован в Астрахани. Прокофьева отмечает, что Роспотребнадзор будет следить за соблюдением санитарно-гигиенических мер и применением индивидуальных средств защиты: санитайзеров, масок, перчаток.
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