В Краснодарском крае подтвердили открытие санаториев с 1 июня

Для возобновления работы организации необходимо иметь медицинскую лицензию. Как сообщает губернатор, работать могут не только приморские, но и остальные районы. Для заселения необходимо будет иметь справку об отсутствии COVID-19. Всего планируется открытие около 200 санаторно-курортных комплексов.

Оперативный штаб по региону передает, что за сутки было выявлено 76 случаев заражения COVID-19, что составляет положительную динамику в сравнении с прошлыми неделями. В эфире "МИР 24" министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева также рассказала о том, как курортный сезон будет организован в Астрахани. Прокофьева отмечает, что Роспотребнадзор будет следить за соблюдением санитарно-гигиенических мер и применением индивидуальных средств защиты: санитайзеров, масок, перчаток.

