В Краснодарском крае ожидается выпадение 150 мм осадков
Сильные осадки вечером в пятницу, 13 августа, ожидаются в нескольких районах и городах Краснодарского края. Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.
Там уточнили, что до 150 мм выпадет в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.
В четырех городах и населенных пунктах - Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах - власти уже ввели режим ЧС. В ближайшее время он будет объявлен также Крымском и Приморско-Ахтарском районах.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, экстренное предупреждение из-за непогоды действует до конца суток 16 августа по всему краю. Он призвал минимизировать возможные негативные последствия непогоды и призвал мониторить уровень воды в реках.
Ранее сообщалось, что циклон, вызвавший подтопления на Кубани, смещается в сторону северной части региона, а интенсивность осадков уменьшится к полудню субботы, 14 августа.
В Сочи сегодня из-за шторма закрыты все пляжи. Движение на двух участках трассы А-290 Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае было перекрыто.
Непогода сейчас и на востоке Крыма.
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