В Краснодарском крае ожидается выпадение 150 мм осадков

В четырех городах и населенных пунктах - Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах - власти уже ввели режим ЧС. В ближайшее время он будет объявлен также Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, экстренное предупреждение из-за непогоды действует до конца суток 16 августа по всему краю. Он призвал минимизировать возможные негативные последствия непогоды и призвал мониторить уровень воды в реках.

Ранее сообщалось, что циклон, вызвавший подтопления на Кубани, смещается в сторону северной части региона, а интенсивность осадков уменьшится к полудню субботы, 14 августа.

В Сочи сегодня из-за шторма закрыты все пляжи. Движение на двух участках трассы А-290 Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае было перекрыто.

Непогода сейчас и на востоке Крыма.



