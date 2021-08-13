«Реки вместо улиц». Жителей Керчи призвали готовиться к эвакуации

Власти Керчи, на которую обрушился сильный ливень, заявили в пятницу днем об усугублении ситуации в городе, сообщает РИА Новости.

Жителей Керчи призвали быть готовыми к эвакуации. В настоящее время подтоплена территория рынка, стадиона и рыбоконсервного завода. Вышла из берегов река. Потоки воды пошли к морю по некоторым улицам города.

МЧС борется с подтоплениями домов, откачивая воду с улиц. Однако вода продолжает прибывать.