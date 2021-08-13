«Реки вместо улиц». Жителей Керчи призвали готовиться к эвакуации

Власти Керчи, на которую обрушился сильный ливень, заявили в пятницу днем об усугублении ситуации в городе, сообщает РИА Новости.

Жителей Керчи призвали быть готовыми к эвакуации. В настоящее время подтоплена территория рынка, стадиона и рыбоконсервного завода. Вышла из берегов река. Потоки воды пошли к морю по некоторым улицам города.

МЧС борется с подтоплениями домов, откачивая воду с улиц. Однако вода продолжает прибывать.

Между тем, местные СМИ ведут прямую трансляцию наводнения в соцсетях.

Ливень начался в Керчи вечером в четверг и продолжался ночью. В пятницу синоптики прогнозировали продолжение сильных дождей, а также грозу, крупный град и шквалистый ветер.

«Библейский потоп» накроет Керчь и Тамань

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее обещал в Керчи «Библейский потоп» после того, как сильнейшие дожди вновь обрушатся на восток Крыма и на Тамань.

Ожидается, что по сравнению с потопом 17 июня в Керчи выпадет в 1,7 раза больше осадков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаводнениеКерчь
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