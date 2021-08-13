«Реки вместо улиц». Жителей Керчи призвали готовиться к эвакуации
Власти Керчи, на которую обрушился сильный ливень, заявили в пятницу днем об усугублении ситуации в городе, сообщает РИА Новости.
Жителей Керчи призвали быть готовыми к эвакуации. В настоящее время подтоплена территория рынка, стадиона и рыбоконсервного завода. Вышла из берегов река. Потоки воды пошли к морю по некоторым улицам города.
МЧС борется с подтоплениями домов, откачивая воду с улиц. Однако вода продолжает прибывать.
#Крым #Керчь— Крымская ласточка (@lastochkaCr) August 13, 2021
Так выглядит сейчас с высоты птичьего полета затопленный центр Керчи и стадион имени 50-летия Октября. pic.twitter.com/HTbAvRbvhy
Между тем, местные СМИ ведут прямую трансляцию наводнения в соцсетях.
Ливень начался в Керчи вечером в четверг и продолжался ночью. В пятницу синоптики прогнозировали продолжение сильных дождей, а также грозу, крупный град и шквалистый ветер.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее обещал в Керчи «Библейский потоп» после того, как сильнейшие дожди вновь обрушатся на восток Крыма и на Тамань.
Ожидается, что по сравнению с потопом 17 июня в Керчи выпадет в 1,7 раза больше осадков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru