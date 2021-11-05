Вылет и прием 15 рейсов в Краснодаре задерживается из-за тумана

«В настоящее время на прилет задержано восемь рейсов из Москвы (3 рейса), Стамбула, Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы и Сочи. Вылет этих рейсов предварительно перенесен на время с 11:30 до 13:30», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, задерживаются семь рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта кубанской столицы в Стамбул, Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Москву.

В аэропорту уточнили, что «процедуры в условиях ограниченной видимости» из-за тумана были введены в ночь на пятницу. Сейчас видимость на территории аэродрома составляет 100 м, прием воздушных судов в таких условиях не допускается.

Ранее более 200 рейсов отменили или задержали из-за тумана в Москве, напоминает «Свободная пресса». Густой туман опустился на столицу в понедельник. По данным синоптиков, причиной возникновения природного явления стала безветренная погода, отмечает RT. Лишь в среду аэропорты Москвы вернулись к штатной работе.

