СК просит продлить меру пресечения Меню до конца февраля

Следственный комитет просит Басманный районный суд Москвы продлить меру пресечения бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню до конца февраля. Дата заседания по данному ходатайству пока не определена.

В ноябре суд на два месяца оставил Меня на свободе под запрет определенных действий. Мосгорсуд утвердил такое решение. Чиновник не имеет право покидать место жительства, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок. Ему также запрещено общаться с определенными людьми, отправлять или получать почтово-телеграфные отправления, нельзя пользоваться интернетом.

СК попросил Басманный суд продлить до 28 февраля меру пресечения бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню, которого обвиняют в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Михаил Мень – сын известного священника и богослова Александра Меня, убитого в 90-ом году. На момент задержания 18 ноября прошлого года он занимал должность аудитора Счетной палаты. Следствие обвиняет его в хищении 700 миллионов рублей.

По уголовному делу обвиняемыми проходят также бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков, который после Меня возглавил регион, и управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

Михаил Мень своей вины не признаёт.

