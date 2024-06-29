В Коми отменили режим ЧС, введенный после схода вагонов поезда
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Коми после схода вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск, отменен. Соответствующий указ главы республики размещен на портале нормативно-правовых актов региона.
Отмечается, что режим ЧС регионального характера отменили в связи с завершением работ по ликвидации последствий аварии в муниципальном округе «Инта» и «устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима».
Ранее в Республике Коми сошли с рельсов девять вагонов поезда Воркута - Новороссийск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате погибли три человека. По данным РЖД, после аварии за медпомощью обратились 46 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru