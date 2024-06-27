МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте хода вагонов поезда в Коми

Поисково-спасательные работы на месте хода вагонов поезда «Воркута — Новороссийск» в республике Коми завершены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Третьей погибшей при сходе вагонов поезда в Коми оказалась 16-летняя девушка

По данным РЖД, на участке Инта-1 — Угольный, где произошёл инцидент, в настоящее время выполняются восстановительные работы

«Железнодорожникам необходимо убрать вагоны, укрепить насыпь, уложить 200 метров повреждённого железнодорожного полотна, выправить рельсы», - указали в компании.

Ранее в РЖД заявили, что, по предварительным данным, причиной происшествия с поездом №511 «Воркута — Новороссийск» стал подмыв полотна в результате обильных осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / соцсети
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