МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте хода вагонов поезда в Коми
Поисково-спасательные работы на месте хода вагонов поезда «Воркута — Новороссийск» в республике Коми завершены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным РЖД, на участке Инта-1 — Угольный, где произошёл инцидент, в настоящее время выполняются восстановительные работы
«Железнодорожникам необходимо убрать вагоны, укрепить насыпь, уложить 200 метров повреждённого железнодорожного полотна, выправить рельсы», - указали в компании.
Ранее в РЖД заявили, что, по предварительным данным, причиной происшествия с поездом №511 «Воркута — Новороссийск» стал подмыв полотна в результате обильных осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru