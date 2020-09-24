Древние монеты и старинный топор передали в Коломенский кремль
Коллекция древностей Коломенского кремля пополнилась почти 500 экспонатами, рассказала «Радио 1» главный хранитель музея-заповедника Екатерина Антипова.
Их передало управление Минкультуры по ЦФО. Значительная часть культурных ценностей – античные монеты, золотоордынские монеты ХII-ХIII веков, русские монеты ХVI– начала ХVII столетий, монеты западноевропейских государств более поздних периодов.
По словам специалиста, большинство их них хорошо сохранились.
Среди других экспонатов Антипова выделила топор-кельт периода Поздней бронзы: ему порядка трех с половиной тысяч лет. Примечательны также предметы из цветного металла и глины: наконечники стрел, пряжки, пуговицы, подковы, перстни, накладки, нательные кресты.
Эксперты музея-заповедника намерены изучить и при необходимости отреставрировать старинные предметы, а потом разместить их в экспозициях и на выставках.
Ожидается, что у посетителей Коломенского кремля появится возможность увидеть экспонаты уже в следующем году.
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