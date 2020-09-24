Древние монеты и старинный топор передали в Коломенский кремль

Среди других экспонатов Антипова выделила топор-кельт периода Поздней бронзы: ему порядка трех с половиной тысяч лет. Примечательны также предметы из цветного металла и глины: наконечники стрел, пряжки, пуговицы, подковы, перстни, накладки, нательные кресты.

Эксперты музея-заповедника намерены изучить и при необходимости отреставрировать старинные предметы, а потом разместить их в экспозициях и на выставках.

Ожидается, что у посетителей Коломенского кремля появится возможность увидеть экспонаты уже в следующем году.

