В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан
Власти Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных категорий населения, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.
Отмечается, что региональным организациям и индивидуальным предпринимателям, действующим в сфере услуг и торговли, а также сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо привиться от COVID-19 любой из доступных в России вакцин.
«В период до 17.07 — нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17.08 — второй компонент вакцины. Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе», — говорится в сообщении.
Сотрудникам, имеющим противопоказания, можно отказаться от вакцинации.
Ранее в Москве и Московской области ввели требование об обязательной вакцинации для госслужащих и сотрудников сферы услуг, торговли, образования, транспорта, культуры, спорта, ЖКХ. За невыполнение требований юрлицам и индивидуальным предпринимателям грозят штрафы в размере до миллиона рублей, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности
- Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена насчет слов про «убийцу»
- Путин: Тема Украины затрагивалась на встрече с Байденом
- Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным
- «Никакой враждебности»: Путин оценил переговоры с Байденом
- Путин и Байден договорились о возвращении послов
- В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан
- Российско-американский саммит в Женеве завершился
- Эксперт отметил постепенное усиление «экологического акцента» в политике столичных властей
- Только для вакцинированных. В Подмосковье разыграют трёхкомнатную квартиру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru