В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан

Власти Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных категорий населения, сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

Отмечается, что региональным организациям и индивидуальным предпринимателям, действующим в сфере услуг и торговли, а также сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо привиться от COVID-19 любой из доступных в России вакцин.

«В период до 17.07 — нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17.08 — второй компонент вакцины. Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

Сотрудникам, имеющим противопоказания, можно отказаться от вакцинации.

Ранее в Москве и Московской области ввели требование об обязательной вакцинации для госслужащих и сотрудников сферы услуг, торговли, образования, транспорта, культуры, спорта, ЖКХ. За невыполнение требований юрлицам и индивидуальным предпринимателям грозят штрафы в размере до миллиона рублей, сообщает Ura.ru.



