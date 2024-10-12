В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта
12 октября 202409:37
Аэропорт Казани приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом заявили в Росавиации.
«С 08:40 МСК, 12 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Авиагавань временно прекратила прием и отправку рейсов.
На минувшей неделе временные ограничения вводились в аэропортах Казани и Нижнекамска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru