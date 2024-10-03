В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
3 октября 202408:58
Ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропорту в Нижнекамске. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения введены... в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ICAO: UWKE) – он не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.
Меры ввели с 07:45 мск в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранее аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru