В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов на фоне атаки БПЛА Сжегшему Коран Никите Журавелю предъявили обвинения в госизмене Во время пожара в Хабаровском музыкальном театре обрушилась сцена Магнитная буря начнется на Земле сегодня вечером Спасенная накануне семья косаток на Камчатке вновь застряла в отлив