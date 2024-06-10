Аэропорт Казани временно приостановил работу
Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ввели в аэропорту Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Воздушная гавань приостановила прием и отправку авиарейсов с 08:02 мск, отмечает 360.ru.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель федерального агентства.
Как сообщили в аэропорту «Казань», направляющиеся в авиагавань самолеты перенаправили на запасные аэродромы в Нижнекамск, Самару и Ульяновск. С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпаний и сотрудники воздушной гавани в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru