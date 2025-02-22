В Казани и Нижнекамске временно ограничили работу аэропортов
22 февраля 202506:37
Ограничения на работу аэропортов ввели в Казани и Нижнекамске. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения... введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», - написал он в Telegram-канале.
Авиагавани на время перестали принимать и выпускать лайнеры.
Неделей ранее Росавиация ограничивала работу аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru