Росавиация ограничила работу аэропортов в семи городах

Работу семи российских аэропортов ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения... ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA); Владикавказ (Беслан; URMO); Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Грозный (Северный; URMG)», — написал представитель ведомства в Telegram.

Также ограничения ввели в Калуге (Грабцево), Саратове (Гагарин) и Ульяновске (Баратаевка). Авиагавани временно прекратили прием и выпуск лайнеров.

Позже стало известно, что в 07:19 мск в аэропорту Волгограда сняли ограничения.

Накануне аэропорт Перми временно закрыли из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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