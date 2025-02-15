Росавиация ограничила работу аэропортов в семи городах
Работу семи российских аэропортов ограничили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения... ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA); Владикавказ (Беслан; URMO); Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW); Грозный (Северный; URMG)», — написал представитель ведомства в Telegram.
Также ограничения ввели в Калуге (Грабцево), Саратове (Гагарин) и Ульяновске (Баратаевка). Авиагавани временно прекратили прием и выпуск лайнеров.
Позже стало известно, что в 07:19 мск в аэропорту Волгограда сняли ограничения.
Накануне аэропорт Перми временно закрыли из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета.
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