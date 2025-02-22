В Казани и Нижнекамске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

В Казани и Нижнекамске временно ограничили работу аэропортов

Временные ограничения в авиагаванях вводились ранним утром 22 февраля. Меры были отменены в 09:00 мск.

Как отметил представитель Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По данным СМИ, меры были связаны с угрозой атаки беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:АэропортыКазаньРосавиация

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