В Казани и Нижнекамске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
22 февраля 202509:18
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram.
Временные ограничения в авиагаванях вводились ранним утром 22 февраля. Меры были отменены в 09:00 мск.
Как отметил представитель Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
По данным СМИ, меры были связаны с угрозой атаки беспилотников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казани и Нижнекамске сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
- Пентагон уволит 5,4 тысячи гражданских служащих на испытательном сроке
- Швыдкой: Для уехавших артистов не будет коллективной амнистии
- Украинский БПЛА уничтожили над Курской областью
- Глава Минобороны вручил бойцам СВО «Золотые Звезды» Героев России
- Агентство Associated Press подало в суд на сотрудников Белого дома
- В Ростовской и Воронежской областях уничтожили два беспилотника ВСУ
- На Кубе открыли первый парк солнечной энергетики
- Слюсарь: В Каменске отразили атаку БПЛА
- В Казани и Нижнекамске временно ограничили работу аэропортов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru