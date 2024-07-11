В Карелии введут выплаты студенткам за рождение ребенка до 25 лет

Студенткам вузов, техникумов и колледжей Карелии, родившим ребенка в возрасте до 25 лет, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания республики.

«Депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект об установлении единовременной выплаты в 100 тыс. рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка», — отметили в органе власти.

Меру соцподдержки начнут предоставлять с 1 января 2025 года. Деньги жительницам Карелии будут выплачивать независимо от того, первый это ребенок у матери или нет.

Ранее депутаты от ЛДПР заявили о намерении внести в Госдуму законопроект о выплате молодым мамам в возрасте до 25 лет единовременного пособия за рождение детей в размере 200 тысяч рублей.

