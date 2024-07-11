В Карелии введут выплаты студенткам за рождение ребенка до 25 лет
Студенткам вузов, техникумов и колледжей Карелии, родившим ребенка в возрасте до 25 лет, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания республики.
«Депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект об установлении единовременной выплаты в 100 тыс. рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка», — отметили в органе власти.
Меру соцподдержки начнут предоставлять с 1 января 2025 года. Деньги жительницам Карелии будут выплачивать независимо от того, первый это ребенок у матери или нет.
Ранее депутаты от ЛДПР заявили о намерении внести в Госдуму законопроект о выплате молодым мамам в возрасте до 25 лет единовременного пособия за рождение детей в размере 200 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru