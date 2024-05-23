В России предложили ввести выплату женщинам за рождение детей до 25 лет

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект, который предлагает выплачивать молодым мамам в возрасте до 25 лет единовременное пособие в 200 тысяч рублей за рождение детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В законопроекте отмечается, что россиянки смогут получить выплату на каждого ребенка, который родится, пока женщина не достигнет возраста 25 лет. Пособие предлагают выплачивать вне зависимости от материального положения молодых мам.

Авторы законопроекта указывают, что за последние 10 лет в РФ снизилась рождаемость, средний возраст женщины при рождении первого ребенка вырос и приближается к 30 годам, а число россиянок репродуктивного возраста ежегодно сокращается.

«Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий», — говорится в документе.

Как отметил замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, инициатива депутатов направлена на увеличение рождаемости в молодых семьях, которым нередко «финансово тяжело». Выплаты могут стать подспорьем «для того, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и саму кормящую мать после родов». Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января следующего года, пишет Ura.ru.

