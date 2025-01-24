В Карелии город Питкяранта остался без воды

Город Питкяранта остался без водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил глава региона, на улице Победы произошел прорыв, из-за которого горожане остались без воды.

«Устраняем... аварию на сетях водоснабжения... По моему поручению в Питкяранту отправился министр строительства ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов», — написал Парфенчиков.

На время ремонтных работ для жителей организовали подвоз воды.

По данным из открытых источников, население города Питкяранта на 2024 год составляет более 10 тысяч человек.

Ранее в районе Гольяново в Москве прорвало трубы с горячей водой.

