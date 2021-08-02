В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
Власти Карачаево-Черкесской республики ввели обязательные профилактические прививки против коронавируса для ряда категорий граждан, работающих с населением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Вакцинацию обязаны пройти не имеющие противопоказаний работники сфер здравоохранения, образования, соцзащиты и соцобслуживания, общепита, торговли, туризма, общественного транспорта, бытовых услуг. Привиться должны жители республики, которые работают в косметических, массажных, СПА- салонах, саунах и банях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах и бассейнах.
Кроме того, прививка необходима сотрудникам судов, госслужащим и работникам органов власти, отмечает РИА ФАН.
Также вакцинация обязательна для студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений старше 18 лет.
Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 необходимо сделать до 16 августа, вторым — до 7 сентября текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru