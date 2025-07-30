В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности

Во время землетрясения на Камчатке пострадала женщина, находившаяся в здании аэропорта Туроператоры устанавливают связь с тургруппами на Камчатке Мощное землетрясение, произошедшее у берегов Камчатки и Курил, ученые предсказывали Вывод из эксплуатации МКС станет главной темой переговоров глав «Роскосмоса» и NASA