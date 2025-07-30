В Камчатском крае ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности краевого уровня ввели на Камчатке после землетрясения. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в Telegram-канале.

Солодов: Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,8

«Цель: восстановить все поврежденные системы, обследование, дополнительные средства, чтобы можно было привлекать в упрощенном режиме», - указал губернатор края.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение, ставшее самым мощным с 1952 года. В Елизовском районе региона зафиксировали четырехметровую волну цунами, пишет «Свободная пресса». В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС в связи с землетрясением.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка

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