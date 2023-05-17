Певица Юта выступила в Калуге
Заслуженная артистка России Анна Осипова (Юта) выступила в Калужской областной филармонии. Билеты на мероприятие получили семьи участников специальной военной операции, юнармейцы, профсоюзные и образовательные организации.
Артистка проводит гастрольный тур «За жизнь», который охватывает 30 российских городов. Юта назвала Калугу городом мечты и отметила местное гостеприимство.
«Здесь встречали очень тепло, искренне, открыто, не нужно было знакомиться по всем правилам концертной драматургии – сразу пошёл контакт, потому что у людей открытые сердца», - цитируют Юту «АиФ-Калуга».
Она призналась, что во время поездки в Калугу у певицы в голове родилась новая песня, которая, возможно, станет хитом. Юта планирует выпустить трек приблизительно через полтора месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru