Певица Юта выступила в Калуге

Заслуженная артистка России Анна Осипова (Юта) выступила в Калужской областной филармонии. Билеты на мероприятие получили семьи участников специальной военной операции, юнармейцы, профсоюзные и образовательные организации.

Артистка проводит гастрольный тур «За жизнь», который охватывает 30 российских городов. Юта назвала Калугу городом мечты и отметила местное гостеприимство.

«Здесь встречали очень тепло, искренне, открыто, не нужно было знакомиться по всем правилам концертной драматургии – сразу пошёл контакт, потому что у людей открытые сердца», - цитируют Юту «АиФ-Калуга».

Она призналась, что во время поездки в Калугу у певицы в голове родилась новая песня, которая, возможно, станет хитом. Юта планирует выпустить трек приблизительно через полтора месяца.

