В Калуге выберут «Человека года»

В Калуге начался прием заявок на премию «Человек года». В этом году его назовут «Человеком Z», сообщает портал Kaluga Poisk. Жителям предложили выбрать кандидатов на присуждение этой премии из военных, добровольцев, благотворителей, политиков или активистов Калужской области.

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Проект был организован региональным Союзом журналистов при поддержке Министерства внутренней политики и Фонда президентских грантов.

Жителям предлагают написать истории о людях, которые, по их мнению, достойны получить звание «Человека Z». Заявки будут принимать до 1 февраля 2023 года. После этого состоится всенародное голосование, которое определит «главных героев новой России».


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КонкурсКалуга
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