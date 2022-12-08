В Калуге выберут «Человека года»
В Калуге начался прием заявок на премию «Человек года». В этом году его назовут «Человеком Z», сообщает портал Kaluga Poisk. Жителям предложили выбрать кандидатов на присуждение этой премии из военных, добровольцев, благотворителей, политиков или активистов Калужской области.
Проект был организован региональным Союзом журналистов при поддержке Министерства внутренней политики и Фонда президентских грантов.
Жителям предлагают написать истории о людях, которые, по их мнению, достойны получить звание «Человека Z». Заявки будут принимать до 1 февраля 2023 года. После этого состоится всенародное голосование, которое определит «главных героев новой России».
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