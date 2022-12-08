В Калуге выберут «Человека года»

Россия и США провели обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер Мария Захарова призналась, что ей надоело комментировать просто слова Лидеры стран ЕАЭС обсудят перспективы создания зоны свободной торговли с ОАЭ Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены Студенческий кампус на 5 тысяч мест будет построен в Самарской области