В Калуге открылся арт-фестиваль практиков социальных театров

Всероссийский фестиваль практиков социальных театров «Мастер форум» впервые открылся в инновационно-культурном центре Калуги.

Участниками мероприятия стали более 1 тысячи человек из 79 регионов России. Большая их часть принимает участие в форуме дистанционно. Фестиваль посвящен изучению лучших практик, направленных на работу с детьми и подростками, находящимися в группах риска. В программе заявлены мастер-классы, тьюториалы, блиц-показы творческих коллективов.

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Участников фестиваля приветствовала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС. Она отметила, что мероприятие дает возможность детям «почувствовать себя нужными, ценными».

В день открытия фестиваля работали две пленарных сессии, на которых в качестве экспертов выступили в том числе ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский и художественный руководитель МХТ им. Чехова, актёр театра и кино Константин Хабенский.

Всероссийский фестиваль практиков социальных театров «Мастер форум» в Калуге проходит при поддержке правительства Калужской области и Министерства культуры РФ.

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ФОТО: Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области
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