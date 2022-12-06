В Калуге открылся арт-фестиваль практиков социальных театров

Участников фестиваля приветствовала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС. Она отметила, что мероприятие дает возможность детям «почувствовать себя нужными, ценными».

В день открытия фестиваля работали две пленарных сессии, на которых в качестве экспертов выступили в том числе ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский и художественный руководитель МХТ им. Чехова, актёр театра и кино Константин Хабенский.

Всероссийский фестиваль практиков социальных театров «Мастер форум» в Калуге проходит при поддержке правительства Калужской области и Министерства культуры РФ.

