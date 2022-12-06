В Калуге открылся арт-фестиваль практиков социальных театров
Всероссийский фестиваль практиков социальных театров «Мастер форум» впервые открылся в инновационно-культурном центре Калуги.
Участниками мероприятия стали более 1 тысячи человек из 79 регионов России. Большая их часть принимает участие в форуме дистанционно. Фестиваль посвящен изучению лучших практик, направленных на работу с детьми и подростками, находящимися в группах риска. В программе заявлены мастер-классы, тьюториалы, блиц-показы творческих коллективов.
Участников фестиваля приветствовала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС. Она отметила, что мероприятие дает возможность детям «почувствовать себя нужными, ценными».
В день открытия фестиваля работали две пленарных сессии, на которых в качестве экспертов выступили в том числе ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский и художественный руководитель МХТ им. Чехова, актёр театра и кино Константин Хабенский.
Всероссийский фестиваль практиков социальных театров «Мастер форум» в Калуге проходит при поддержке правительства Калужской области и Министерства культуры РФ.
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