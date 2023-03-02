В Калуге модернизируют теплосети

Власти Калуги вложат 590 миллионов рублей в модернизацию теплосетей. Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.

Медицинские классы откроют в школах Калужской области

Средства на реконструкцию 38 километров труб город получит из регионального бюджета по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Денисов отметил, что в общей сложности будет заменено 38 километров труб на семи улицах: Тульской, Московской, Новослободской улицах, Грабцевском шоссе, улицах Фридриха Энгельса, Луначарского, Бульваре Энтузиастов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Вадим Жернов
ТЕГИ:КалугаКалужская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры