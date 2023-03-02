В Калуге модернизируют теплосети
Власти Калуги вложат 590 миллионов рублей в модернизацию теплосетей. Об этом сообщил глава города Дмитрий Денисов.
Средства на реконструкцию 38 километров труб город получит из регионального бюджета по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Денисов отметил, что в общей сложности будет заменено 38 километров труб на семи улицах: Тульской, Московской, Новослободской улицах, Грабцевском шоссе, улицах Фридриха Энгельса, Луначарского, Бульваре Энтузиастов.
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