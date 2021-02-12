В кабмине Якутии проверят информацию о покупке замминистром должности в Москве

В кабмине Якутии проведут служебную проверку после появившейся информации о замминистра образования и науки республики, которая якобы заплатила за должность в правительстве Москвы. Об этом сообщил глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона Василий Амбросьев.

На сайте якутского МВД РФ вышел релиз о новом виде дистанционного мошенничества. В пресс-службе ведомства проинформировали, что жительница республики перечислила мошенникам крупную сумму денег за положительное решение руководства об ее назначении на должность.