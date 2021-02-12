В кабмине Якутии проверят информацию о покупке замминистром должности в Москве
В кабмине Якутии проведут служебную проверку после появившейся информации о замминистра образования и науки республики, которая якобы заплатила за должность в правительстве Москвы. Об этом сообщил глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона Василий Амбросьев.
На сайте якутского МВД РФ вышел релиз о новом виде дистанционного мошенничества. В пресс-службе ведомства проинформировали, что жительница республики перечислила мошенникам крупную сумму денег за положительное решение руководства об ее назначении на должность.
Позднее в СМИ и соцсетях появилось сообщение о том, что замминистра образования и науки Якутии перечислила 600 тысяч рублей мошенникам в обмен на ее перевод на работу в правительство Москвы. Речь якобы идет о действующем замминистра Марьяне Марковой.
В пятницу Амбросьев заявил РИА Новости, что по этим данным будет проведена проверка.
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