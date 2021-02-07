В Дагестане задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-чиновника в здании полиции

В отношении двух росгвардейцев ведется расследование по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору), сообщает RT.

«Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Троюродный брат убитого Рамазан Султанов рассказал, что его родственника Капланова накануне вечером «загнали» в здание РОВД из-за споров «насчет какой-то земли». По его словам, в родственника выпустили 38 пуль, пишет Газета.ru.

В региональном управлении МВД заявили, что причиной убийства бывшего главы дагестанского села Новокули мог стать земельный конфликт. Об этом заявила 7 февраля пресс-служба в Instagram.

В ведомстве считают, что убийство стало следствием «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка», отмечают «Известия».

Накануне, 6 февраля около 20:00 (мск) двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану из-за неприязненных отношений с 34-летним Абакаром Каплановым в помещении местного РОВД произвели в него многочисленные выстрелы, в результате чего тот скончался.

