В Дагестане задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-чиновника в здании полиции
В Дагестане задержали двоих сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве 34-летнего экс-главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова. Мужчина получил многочисленные ранения и скончался в здании полиции, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
В отношении двух росгвардейцев ведется расследование по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору), сообщает RT.
«Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.
Троюродный брат убитого Рамазан Султанов рассказал, что его родственника Капланова накануне вечером «загнали» в здание РОВД из-за споров «насчет какой-то земли». По его словам, в родственника выпустили 38 пуль, пишет Газета.ru.
В региональном управлении МВД заявили, что причиной убийства бывшего главы дагестанского села Новокули мог стать земельный конфликт. Об этом заявила 7 февраля пресс-служба в Instagram.
В ведомстве считают, что убийство стало следствием «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка», отмечают «Известия».
Накануне, 6 февраля около 20:00 (мск) двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану из-за неприязненных отношений с 34-летним Абакаром Каплановым в помещении местного РОВД произвели в него многочисленные выстрелы, в результате чего тот скончался.
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