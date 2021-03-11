В Иркутске выявили контрабанду леса на 1 млрд рублей

По факту создания преступного сообщества, участники которого занимались незаконным оборотом древесины, заведено два уголовных дела. По данным следователей, в преступную группу входили семь жителей Иркутска. Они, используя фирмы, оформленные на подставных лиц, незаконно экспортировали лесоматериалы в Китай.

В результате «бизнесмены» переправили в Китай лесоматериалы общим объемом свыше 92 тыс. куб. м, передает RT.

Фигурантам предъявлены обвинения. Двое были арестованы, один находится под домашним арестом.

Ранее Счетная палата раскрыла схему незаконных поставок за рубеж сырого леса-кругляка через пропускные пункты в Бурятии и Читинской области. Лес вывозился огромными составами безо всякой декларации.

