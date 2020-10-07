Китай назвали главным потребителем незаконно вырубленного леса Приангарья

Китай признан главным потребителем незаконно вырубленного леса из Иркутской области. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по региону Дмитрий Вастьянов.

Вастьянов рассказал, что некоторые предприниматели, торгующие контрабандным лесом, незаконно пытаются получить возмещение налога на добавочную стоимость. Исполняющий обязанности руководителя СКР добавил, что за последние пять лет было возбуждено 50 уголовных дел, связанных с незаконной отправкой леса за границу. Ущерб от торговли лесом составил порядка 250 млн. рублей.

В ведомстве отметили, что основным потребителем леса Иркутской области является Китай. По словам Вастьянова, массовый поток контрабандного леса в эту страну удалось остановить, однако отдельные факты до сих пор «всплывают».

На совещании 30 сентября по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса президент РФ Владимир Путин поручил полностью запретить вывоз из страны необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.



