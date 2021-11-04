В Хабаровском крае среди привитых от COVID-19 разыграют три тонны угля
Три тонны угля, микроволновую печь и платные медицинские услуги разыграют в Хабаровском крае среди вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщил главный врач больницы района имени Лазо Илья Арония.
«Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Подарки: парикмахерская услуга, абонемент в тренажерный зал, три тонны угля, микроволновая печь», — рассказал медик в официальном Instagram-аккаунте больницы.
Арония подчеркнул, что основная часть сделавших прививку — пожилые люди, и подарки станут для них помощью в хозяйстве, отмечает Ura.ru.
Также среди жителей Хабаровского края разыграют медкомиссию или услугу с правом выбора (комиссию для водителей, на получение оружия или трудоустройство), платную стоматологическую услугу. В розыгрыше выберут шесть победителей, участие в нем могут принять совершеннолетние жители Хабаровского края, которые сделали прививку в районе имени Лазо.
По данным властей Хабаровского края, ежедневно от коронавируса вакцинируются 2—2,5 тысячи жителей региона при мощности в 7—8 тысяч, пишет RT. В крае могут ввести полный локдаун, если темпы прививочной кампании не возрастут.
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