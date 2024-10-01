В Хабаровском крае ограничат работу мигрантов в некоторых сферах экономики
Работу мигрантов в ряде сфер экономики ограничат с 2025 года в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин.
«Краевой комитет по труду и занятости... подготовил проект документа, запрещающего привлекать иностранных граждан с патентами в качестве водителей общественного транспорта, в т.ч. междугороднего, и такси. Также им будет запрещено трудиться на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц», — написал губернатор в Telegram-канале.
Демешин отметил, что документ проходит правовую экспертизу.
По словам губернатора, профессии, которые подпадают под запрет, подразумевают контакт с гражданами и касаются вопросов безопасности. В связи с этим в крае решили вводить ограничения на «фактически бесконтрольную трудовую деятельность» иностранцев.
Ранее власти Московской области предложили ограничить работу мигрантов по патенту в сфере питания и социальных направлениях региона, в том числе в образовании, медицине, спорте, соцуслугах, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru