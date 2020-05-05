В Госдуме предположили причины ухода главы Нижнего Новгорода
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил НСН, что сложивший полномочия глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, либо сам почувствовал свою несостоятельность, либо ему «посоветовали» написать заявление.
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской администрации. Там подчеркнули, что в предстоящую среду, 6 мая, на внеочередном заседании городской думы будет рассматриваться единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу.
Однако информации о том, куда именно переходит мэр, в пресс-службе не предоставили, отметив, что «все официальные комментарии будут предоставлены завтра»
Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов в эфире НСН предположил, что Владимиру Панову «посоветовали» написать заявление, потому что он не справлялся со своими обязанностями.
«Трудно сказать, почему это произошло. Парень либо почувствовал свою несостоятельность, либо ему посоветовали написать заявление. Я не думаю, что там какие-то другие факторы. Я думаю, что у него что-то не получается, хотя не такой уж и громадный регион, и не такие там экономические объёмы. Время подскажет и покажет, почему возникло это решение», - сообщил Харитонов.
Ранее стало известно, что министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, на фоне скандала с закупкой медицинских масок. Губернатор Валерий Радаев это прошение удовлетворил.
Дело в том, что Саратовский аптечный склад» - учреждение, подведомственное областному Минздраву, закупило у фирмы «Сигмафарм» защитные средства, В частности, в контракт вошли 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей. А позже, по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В Минздраве, в свою очередь, заявили, что договор расторгнут.
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