В Госдуме предположили причины ухода главы Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу городской администрации. Там подчеркнули, что в предстоящую среду, 6 мая, на внеочередном заседании городской думы будет рассматриваться единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу.

Однако информации о том, куда именно переходит мэр, в пресс-службе не предоставили, отметив, что «все официальные комментарии будут предоставлены завтра»

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов в эфире НСН предположил, что Владимиру Панову «посоветовали» написать заявление, потому что он не справлялся со своими обязанностями.