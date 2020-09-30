В Госдуме призвали сильнее наказывать нарушителей масочного режима

«Пусть штраф останется в пределах пяти тысяч рублей, но человек обязательно должен быть ему подвергнут», - объяснил парламентарий.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер предложил штрафовать на 25-50 тысяч рублей

за отказ носить маски во время пандемии. Однако перед штрафом он предложил поговорить с такими людьми. По его словам, России стоит перенять опыт Франции, где уже штрафуют за нарушение масочного режима.

«А верят или не верят, не имеет значения – пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — написал Познер на своем сайте.

Ранее в Москве за выходные закрыли еще 13 магазинов из-за несоблюдения масочного режима. Всего же приостановлена работа 62 торговых точек.

