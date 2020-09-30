В Госдуме призвали сильнее наказывать нарушителей масочного режима
Нарушителей масочного режима необходимо наказывать строже, заявил «Радио 1» депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Николай Говорин.
«Должны быть меры воздействия на нерадивых людей, которые не понимают или игнорируют нормы, выработанные специалистами, экспертами, учеными», - сказал он.
При этом политик отметил, что поднимать штрафы не стоит, важен принцип неотвратимости.
«Пусть штраф останется в пределах пяти тысяч рублей, но человек обязательно должен быть ему подвергнут», - объяснил парламентарий.
Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер предложил штрафовать на 25-50 тысяч рублей
за отказ носить маски во время пандемии. Однако перед штрафом он предложил поговорить с такими людьми. По его словам, России стоит перенять опыт Франции, где уже штрафуют за нарушение масочного режима.
«А верят или не верят, не имеет значения – пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — написал Познер на своем сайте.
Ранее в Москве за выходные закрыли еще 13 магазинов из-за несоблюдения масочного режима. Всего же приостановлена работа 62 торговых точек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- В МИД РФ заявили о переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах
- В России нашли прослушку в импортных утюгах
- В Киеве открыто дело об убийстве по избитой до смерти сотрудницы посольства США
- МИД РФ назвал слова главы МИД Германии «публичными измышлениями»
- Появилось видео потопа в Анапе и Новороссийске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru