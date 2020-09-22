В Госдуме оценили опыт онлайн-собраний собственников домов Подмосковья

Опыт онлайн-собраний собственников подмосковных домов оказался успешным, его будут перенимать и другие регионы, заявил «Радио 1» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, внедрение системы онлайн-голосования не означает, что люди, не использующие современную технику, окажутся «за бортом». По его словам, если у них нет смартфона, то они могут оставить голос в МФЦ.

Депутат МГД Козлов рассказал об идее внедрения энергоэффективного капитального ремонта

Таким образом, в онлайн-голосование при желании будет вовлечен каждый житель. Пахомов отметил, что система не вызывает нареканий у жителей, а власти внимательно следят за ее работой и стараются усовершенствовать.

Совфед 20 мая одобрил онлайн-собрания собственников жилья. Речь идет о «непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений», передает ТАСС. Уточняется, что первое общее собрание в форме заочного голосования не может быть организовано, если администратору в письменном виде направлено более половины отказов от общего числа собственников жилья.

Этот же закон продлевает срок проведения годовых общих собраний собственников до 1 января 2021 года в связи с ситуацией из-за коронавируса. Ранее нормы предусматривали, что все собрания должны были состояться до конца июня текущего года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГолосованиеОнлайнПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры