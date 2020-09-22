В Госдуме оценили опыт онлайн-собраний собственников домов Подмосковья

Опыт онлайн-собраний собственников подмосковных домов оказался успешным, его будут перенимать и другие регионы, заявил «Радио 1» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, внедрение системы онлайн-голосования не означает, что люди, не использующие современную технику, окажутся «за бортом». По его словам, если у них нет смартфона, то они могут оставить голос в МФЦ.