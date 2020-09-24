В Госдуме объяснили новый порядок проверки счетчиков

«Заказчик может потребовать, чтобы тот, кто проверяет, при нём сделал запись в реестре. Потому что только эта запись обладает юридической силой», - сказала парламентарий.

Она добавила, что услуга по проверке счётчиков – бесплатная, при этом в перспективе её стоимость будет приплюсована к платежам за ЖКУ.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН заявил о критической ситуации в сфере ЖКХ и падения доходов управляющих компания на 30% в связи с массовой неоплатой россиянами коммунальных услуг.

