В Госдуме объяснили новый порядок проверки счетчиков
При проверке счетчиков не нужно терять бдительность, рассказала «Радио 1» глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Ранее в России вступили в силу новые правила проверки счетчиков, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением становится электронная регистрация.
Специалист после проверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика получит доступ к данным по заводскому номеру счетчика.
«Заказчик может потребовать, чтобы тот, кто проверяет, при нём сделал запись в реестре. Потому что только эта запись обладает юридической силой», - сказала парламентарий.
Она добавила, что услуга по проверке счётчиков – бесплатная, при этом в перспективе её стоимость будет приплюсована к платежам за ЖКУ.
Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН заявил о критической ситуации в сфере ЖКХ и падения доходов управляющих компания на 30% в связи с массовой неоплатой россиянами коммунальных услуг.
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